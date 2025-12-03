Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Брюссель торопится, но боится ошибиться: план конфискации российских активов трещит по швам

Правда ТВ

Еврокомиссия ускоряет работу над юридическим обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Как сообщает Politico, Брюссель намерен представить документ уже 3 декабря, опираясь на 122 статью Договора о ЕС, которая позволяет принимать решения "в духе солидарности" в условиях экономических вызовов. Однако экспертное сообщество продолжает сомневаться, насколько реализуемы подобные схемы и способны ли они выдержать правовую проверку.

Ситуацию Pravda. Ru прокомментировал финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, речь пока идёт не о конфискации как лишении собственности, а лишь об использовании прибыли, которую генерируют размещённые в Euroclear средства.

"Они сами не могут истратить ни одного евроцента без распоряжения владельца, — подчёркивает эксперт. — Поэтому разговоры о том, что активы уже потрачены, — полная несостоятельность".

Беляев поясняет, что в ЕС пытаются выстроить схему кредитования Украины под будущие репарации, но даже её реализация упирается в отсутствие гарантий возвратности и нежелание стран брать на себя риски.

Дополнительным препятствием остаётся сопротивление со стороны ключевого депозитария Euroclear. Руководство структуры предупреждает: любые действия, напоминающие конфискацию, подорвут доверие к европейской финансовой системе и создадут серьёзные юридические и инвестиционные угрозы. Аналитики также прогнозируют, что из-за споров о механизме гарантий и распределении ответственности процесс может растянуться на неопределённый срок.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.