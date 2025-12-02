Вторичка умирает на глазах: банки сворачивают ипотеку, а рынок застывает в точке замерзания

Российский рынок ипотеки переживает момент фактической остановки выдачи кредитов на вторичное жилье. Банки, включая ВТБ, прямо заявляют: рыночная ипотека становится слишком дорогим и рискованным продуктом, а выдачи по "вторичке" стремятся к нулю. Это отражение текущих макроэкономических условий, высокой ключевой ставки и растущих процентных рисков, которые кредиторы не могут переложить на заемщика. О том, к чему приведет эта ситуация и как она изменит рынок, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Как отметил эксперт в интервью Pravda.Ru, охлаждение вторичного рынка может стать для экономики положительным фактором. Бессрочное поддержание завышенных цен на "вторичку" держалось в значительной степени на активности банков. Если кредитование остановится, продавцы окажутся вынуждены снижать стоимость, что приведет рынок в более устойчивое состояние. Вместе с тем банки опасаются не только процентных рисков. Схема, получившая в профессиональной среде название "долины", создает угрозу потери средств: мошенники могут перехватить платеж, а добросовестный покупатель и банк фактически остаются ни с чем. Страховые компании также не готовы покрывать такие риски, что дополнительно сворачивает ипотечную активность.

Колташов подчеркивает, что дестабилизация на вторичном рынке в определенной мере закономерна. Два года высокой ключевой ставки не привели к заметному снижению цен, особенно в крупных городах, хотя именно доступная недвижимость является ключевым фактором долгосрочного экономического развития. На рынке нарастает стресс: продавцы вынуждены проходить дополнительные проверки, покупатели требуют справки от психиатра, заявления в полиции об отсутствии воздействия третьих лиц, иногда даже предлагают пройти детектор лжи. На этом фоне прекращение выдачи ипотеки и семейных льготных кредитов на "вторичку" лишь ускорит коррекцию цен, которую рынок давно должен был пройти.

Статистика подтверждает разнонаправленные тенденции. По данным Банка России, в третьем квартале объем выдач рыночной ипотеки вырос на 72% по сравнению с предыдущим периодом, но доля таких кредитов по-прежнему не превышает 20% от всех ипотечных сделок. Национальное бюро кредитных историй фиксирует массовые отказы: в сентябре одобряли лишь 39% заявок. Это отражает глубокий структурный сдвиг, который определит дальнейшую динамику рынка недвижимости.

Подробнее в видеосюжете Pravda.Ru.