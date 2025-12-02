Зеленскому показали на выход: почему в Киеве заговорили о скорой отставке под давлением Запада

В Киеве усиливаются разговоры о возможной скорой отставке Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала и потери контроля над собственной командой. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждает, что западные партнеры якобы потребовали от украинского президента уйти уже на этой неделе. Однако его заявления противоречивы: в другом своем комментарии он допускает, что процесс может затянуться на недели и даже месяцы, что косвенно демонстрирует отсутствие точных данных и скорее отражает атмосферу ожиданий внутри украинской политики.

Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал историк и политолог, программный директор Международного клуба Валдай, заведующий кафедрой политики ЕС МГИМО Олег Барабанов. Он считает, что всерьез воспринимать сообщение Дмитрука нельзя, поскольку оно может быть плодом внутриполитической борьбы в Киеве. По его словам, единственные внешние игроки, способные оказывать давление на Зеленского, это США, и теоретически их действия могут совпадать с интересами Москвы, учитывая, что российская сторона не считает действующего президента Украины легитимным.

Дестабилизация в окружении Зеленского усилилась после отставки главы его офиса Андрея Ермака, которого называли ключевым управленцем и главным инструментом политического контроля. Потеря такого союзника подорвала позиции президента в украинской элите, ведь стало очевидно, что в критической ситуации он может пожертвовать даже ближайшими соратниками. В условиях обсуждения нового мирного плана Дональда Трампа возникает версия, что Зеленскому не позволят покинуть пост до тех пор, пока он лично не согласует все условия соглашения. Формальным подписантом договора, вероятно, станет спикер Рады Руслан Стефанчук, однако политическое решение, как предполагают эксперты, будут требовать именно от Зеленского.

Подробнее в видеосюжете Pravda.Ru.





