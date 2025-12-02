Деньги есть, но взять их нельзя: почему замороженные российские активы стали для Европы ловушкой

Европейский центральный банк отказал Европейской комиссии в идее выдать Украине кредит на 140 млрд евро под залог замороженных российских активов в Euroclear. Предложение EC нарушает мандат ЕЦБ, поскольку фактически приводит к монетарному финансированию бюджетного дефицита, что запрещено договорами Евросоюза. Кроме того, вовлечение этих средств создало бы риски ликвидности для самого регулятора, который опасается нехватки свободных ресурсов.

Как отмечают источники издания, с которыми удалось пообщаться журналистам The Financial Times, Еврокомиссия не собирается отказываться от идеи использовать российские активы. По их словам, Брюссель готовит новую схему, предусматривающую механизм временной ликвидности. Предполагается, что ЕС обеспечит гарантии на случай необходимости возврата средств Банку России, что станет частью так называемого репарационного кредита. Экономист Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru заявил, что ключевой страх европейских политиков связан с возможным ответом Москвы, которая способна начать правовые процедуры и добиваться ареста европейского имущества по всему миру.

Дополнительную напряженность вносит позиция Бельгии, которая выступает против использования активов через Euroclear без жестких правовых гарантий. Премьер-министр Барт де Вевер предупредил Еврокомиссию, что поспешные попытки оформить такие решения создадут угрозы для европейской деловой репутации, подорвут инвестиционную привлекательность и осложнят перспективы мирного урегулирования. По мнению бельгийской стороны, именно ЕС должен предоставить безусловные и солидарные юридические гарантии на сумму 185 млрд евро.

