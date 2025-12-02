Полмиллиона за травлю: почему школы превращаются в поле боя и сможет ли штраф остановить буллинг

В Госдуму направлен законопроект об административной ответственности за буллинг и кибербуллинг. Инициатива предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за травлю в школах и в интернете и нацелена на усиление защиты детей, которые чаще всего становятся жертвами психологического насилия. Авторы проекта уверены, что дополнительные меры способны сформировать более безопасную среду и культуру уважения среди подростков.

Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, одними только штрафами проблему полностью решить невозможно, хотя любые шаги в этом направлении требуют внимательного рассмотрения. Она подчеркнула, что уровень кибербуллинга частично снизился после введения норм о блокировке аккаунтов и усложнения анонимной регистрации, однако тревожная ситуация среди подростков по-прежнему сохраняется. Именно поэтому, по мнению Бессараб, инициатива заслуживает рассмотрения, если она основана на серьезном анализе и правоприменительной практике.

Депутат уверена, что ключевую роль в профилактике играет системная работа в школах: открытые разговоры с подростками, участие детских психологов, специальные занятия о правилах общения и ответственности за свои действия. Такие подходы, по ее словам, помогают детям осознать последствия травли и формируют у них эмпатию, что важно не меньше, чем правовые меры. На фоне статистики, согласно которой с буллингом сталкивался каждый четвертый школьник, а жертвами кибербуллинга становились до 75% детей, необходимость комплексных решений становится очевидной.

Подробнее в видеосюжете Pravda. Ru.