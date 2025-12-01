ИП в России — мертвый формат: кто и почему решит закрыть индивидуальных предпринимателей

В России может быть отменён статус индивидуального предпринимателя. Это заявление сделал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, индивидуальные предприниматели часто используют этот статус для уклонения от обязательных платежей и серых схем. Вместо этого предполагается создание системы, которая позволит гражданам переходить от самозанятости к налоговым режимам внутри юридических лиц. Цель реформы — обеление экономики и стимулирование честной конкуренции. Сейчас многие ИП работают по упрощённой системе налогообложения, что позволяет им платить гораздо меньше налогов, чем юридическим лицам, которые обязаны уплачивать до 25% от дохода.

Как рассказал в беседе с Pravda. Ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, в парламенте не обсуждается возможность отмены статуса ИП. "Документов, внесённых для ликвидации этого статуса, я не видел, и данный вопрос в Думе не стоит. В любом случае, отмена ИП не рассматривается на данном этапе", — отметил Арефьев. По его словам, если подобное решение всё-таки будет принято, предприниматели могут столкнуться с трудностями: некоторые из них, возможно, останутся безработными, особенно в депрессивных регионах, где трудоустройство может быть затруднено.

Тем не менее, Арефьев отметил, что в случае отмены статуса ИП, предприниматели скорее всего перейдут в статус наемных работников или вольются в структуры малого и среднего бизнеса. По его мнению, существенного кризиса не предвидится, хотя в отдельных случаях изменения могут повлиять на занятость в регионах с высокой безработицей.

