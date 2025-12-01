Запись видеозвонков, фишинг-ссылки и скрытые камеры: как биометрия становится ловушкой

Мошенники активно ищут способы получения биометрических данных. Об этом предупреждает МВД, отмечая несколько методов, используемых злоумышленниками. Они могут записывать видеозвонки, чтобы захватить изображения лица и голоса, использовать фишинговые ссылки, через которые люди сами передают свои данные, или просить включить камеру под предлогом проверки личности.

Что касается защиты от утечек биометрических данных, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, утверждает, что важно избегать подозрительных приложений, ссылок и видеозвонков. Основной совет — доверять только проверенным источникам и собеседникам, а в случае сомнений прекращать общение. Также важен принцип безопасности: если приложение требует доступ к камере без очевидной причины, это должно насторожить.

Касательно публикации данных в социальных сетях, Ульянов отмечает, что хотя пока нет технологий, чтобы напрямую монетизировать ваши фото и видео, они могут быть использованы для создания фальшивых видео или других мошеннических схем, например, для обмана родственников с просьбами перевести деньги. Поэтому стоит ограничивать доступ к личной информации в интернете, но полного исключения рисков не будет, так как злоумышленники могут использовать фото и видео с открытых источников или даже снимать вас без вашего ведома.

Минимизация рисков возможна, но отказаться от социальной активности или публичности трудно.

