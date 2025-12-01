Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сроки ремонта автомобилей по ОСАГО рушатся: водителей обманули на месяцы

Проблемы с нарушением сроков ремонта автомобилей по страховке становятся все более актуальными для российских автовладельцев. Как сообщает Известия, граждане массово жалуются на автосервисы, где сроки ремонта автомобилей по страховке, в том числе по ОСАГО, часто нарушаются. Вместо положенных 30 дней владельцы автомобилей вынуждены ждать гораздо дольше, что приводит к росту числа жалоб на страховые компании. За девять месяцев текущего года более 100 тысяч россиян обратились с претензиями, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

Основными причинами такой ситуации являются проблемы с поставками автозапчастей, особенно импортных, а также частый отказ автосервисов обслуживать автомобили из-за возможных претензий по нарушению сроков. Это особенно затрудняет обслуживание машин иностранных брендов, таких как европейские, японские и корейские автопроизводители.

По словам автоэксперта Егора Васильева, страховые компании часто вынуждены выплачивать деньги вместо предоставления натурального возмещения в виде ремонта, что, по его мнению, не всегда полностью компенсирует ущерб. В результате около 95% автовладельцев получают денежные выплаты по ОСАГО, а не ремонт автомобиля.

Ситуация усугубляется введенными против России вторичными санкциями, которые затруднили поставки автозапчастей и увеличили время ожидания нужных деталей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
