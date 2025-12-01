Тень большого торга накрыла Киев: союз с НАТО завис на согласии США и России одновременно

На переговорах во Флориде, где обсуждался мирный план Дональда Трампа, украинская делегация, по данным CNN, фактически получила сигнал о невозможности вступления в НАТО без согласованного решения Москвы и Вашингтона. Такое условие де-факто лишает Киев перспективы стать членом Альянса и ставит перед Владимиром Зеленским трудный политический выбор.

Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, Украина продолжает рассматривать вступление в НАТО как ключевой элемент будущих гарантий безопасности, однако добиться единогласной поддержки всех стран-членов Альянса Киеву пока не удаётся. Эксперт подчёркивает, что теперь вопрос членства напрямую связывается украинской стороной с возможными мирными договорённостями.

Между тем кадровые перестановки в Киеве добавляют интриги: незадолго до встречи в США в отставку отправили главу украинской переговорной группы Андрея Ермака, а его место занял Рустем Умеров. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Напомним, что заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО была подана ещё в 2022 году и закреплена в Конституции, а окончательное решение по этому вопросу может потребовать вынесения на общенациональный референдум.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.