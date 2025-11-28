140 млрд евро зависли в тени: Бельгия скрывает доходы от российских активов и поджигает репутацию ЕС

Бельгию обвинили в сокрытии доходов от замороженных российских активов: по данным Politico, Брюссель не раскрывает полную информацию о процентах, полученных с хранящихся в стране 140 млрд евро. Это, по словам европейских дипломатов, лишает ЕС возможности понять, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Киевом. В прошлом году доход от российских средств составил около 1,7 млрд евро, тогда как совокупная помощь Украине с 2022-го по август этого года — 3,4 млрд. На фоне давления европейских лидеров вопрос о передаче доходов Киеву остаётся юридически незащищённым, фактически возлагая ответственность на Брюссель.

Ситуацию Pravda. Ru прокомментировала политолог, профессор РГГУ и ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова. По её словам, для Евросоюза наиболее опасны репутационные потери, поскольку они подрывают доверие к его финансовым и правовым институтам. Эксперт подчеркнула, что Россия готовит жёсткий ответ, и у правительства есть инструменты для зеркальных мер, в том числе благодаря опыту премьера Михаила Мишустина в сфере налогового администрирования.

Дополнительную тревогу в Европе вызывает и позиция президента Владимира Путина, который ранее с иронией заметил, что непонятно, кто у кого учится воровать — Киев у Брюсселя или наоборот. Глава государства дал понять: Москва готова к правовым и экономическим шагам, способным серьёзно ударить по уже испытывающей рецессию экономике ЕС.

