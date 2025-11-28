Деньги текут в одну сторону: взрослые сыновья получают больше, а дочери — только удивляются

В России матери чаще поддерживают деньгами взрослых сыновей, чем дочерей — об этом свидетельствуют данные исследования Т-Банка, опубликованного РБК. С января по ноябрь сумма переводов в адрес мужчин оказалась на 22% выше, молодые же мужчины получают деньги на 10% больше и на 3% чаще. Однако среди несовершеннолетних картина противоположная: девочки получают от матерей на 77% больше, а разовый перевод им выше почти на треть.

Как рассказала в беседе с Pravda.Ru психолог Анна Мухина, подобная статистика может быть следствием сложных эмоциональных и семейных связей. По её словам, в неполных или конфликтных семьях сын нередко становится для матери заместительной фигурой партнёра, что формирует созависимые отношения и чрезмерный контроль. Это приводит к тому, что взрослый мужчина оказывается несамостоятельным в финансовом плане, а мать продолжает компенсировать его несостоятельность переводами. Дополнительным фактором может быть и социальное представление о том, что мужчина "должен иметь деньги", чтобы соответствовать ожиданиям общества.

Кроме того, отмечает эксперт, некоторые матери могут руководствоваться стремлением обеспечить сыну "успешный образ" — как в личной жизни, так и в повседневности, что также отражается в более крупных денежных переводах. В то же время исследование подчёркивает общую тенденцию: российские мамы помогают детям значительно чаще и большими суммами, чем получают помощь от них — в среднем более чем в два раза.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.