Мигранты по заказу: Россия готовит эксперимент, который изменит рынок труда в 2027 году

В 2027 году в России может появиться целевой набор мигрантов: власти планируют запустить пилотный проект по организованному привлечению рабочей силы из-за рубежа. Как пишет "Коммерсант", МВД и другие профильные ведомства в течение года будут готовить нормативную базу и инфраструктуру, чтобы трудовые мигранты попадали в страну исключительно по запросу работодателей и работали только временно.

Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, именно неконтролируемая миграция и размытая система ответственности работодателей приводят к уходу приезжих в "серые зоны" и росту напряжённости. Он подчеркнул: если компания привозит работников, она должна 24/7 отвечать за них, контролировать их пребывание, исключить появление семейных мигрантов и обеспечивать организованное возвращение людей по завершении контракта.

По словам депутата, предлагаемая модель включает широкий комплекс мер — от жёсткого регламента отношений между работодателем и иностранными работниками до создания внутри компаний служб контроля. Сроки пребывания будут фиксированными, а любые нарушения мигрантов станут зоной ответственности нанимающей стороны. Это, по мнению Водолацкого, позволит навести порядок и вывести процесс привлечения рабочей силы на системный уровень.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
