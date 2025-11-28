Обыск, который трясёт Киев: удар по Ермаку запускает эффект домино во власти Украины

На Украине разгорается новый виток антикоррупционного кризиса: сотрудники НАБУ пришли с утренним обыском к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку. Поводом стали расследования, которые уже потрясли власть в Киеве и стали частью масштабной операции в энергетической сфере. Ситуация вокруг ближайшего соратника Зеленского способна стать ударом по всей вертикали власти и усилить внутренний политический конфликт.

Как отметил в беседе с Pravda.Ru ответственный редактор отдела международной и внутренней политики "Известий" Семён Бойков, обыски у Ермака могут привести к серьёзному ослаблению позиции президента. По его словам, без ключевого помощника Зеленский "рискует превратиться в британскую королеву украинской политики" — формального лидера без возможности контролировать процессы и вести переговоры на прежнем уровне.

Дополняет напряжённость и широкий контекст скандала: антикоррупционные операции НАБУ и САП уже привели к бегству "кошелька" Зеленского Тимура Миндича, арестам крупных чиновников и заметному давлению со стороны Вашингтона. На фоне обсуждений мирного плана Трампа обыск у Ермака выглядит как элемент усиливающегося внешнего и внутреннего давления на киевскую власть.

