Туризм становится золотой жилой для регионов: к чему приведёт подключение частных домов к новому налогу

В России рассматривают возможность расширения туристического налога — уже в следующем году его могут начать взимать с отдыхающих, арендающих частные жилые дома. Инициативу готовят Минфин и Минэкономразвития. По словам Антона Силуанова, речь идёт о тех объектах, которые фактически работают как гостевые дома. Сегодня туристический налог уже действует в ряде регионов и составляет от 10 до 100 рублей в сутки, заменив собой прежний курортный сбор.

Как отметила в беседе с Pravda. Ru член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, с 2026 года в эксперимент будут включены жилые дома, зарегистрированные в реестре как гостевые.

При этом многие категории граждан — инвалиды, участники СВО, а также направленные на лечение — от уплаты освобождены.

Эксперт добавила, что серьёзных изменений для туристов и владельцев жилья не произойдёт: порядок остаётся прежним, просто к системе будут подключены многочисленные небольшие гостевые дома. А это, в свою очередь, обеспечит легализацию рынка и дополнительные поступления в региональные бюджеты. Только в Крыму, по оценкам, насчитывается до пяти тысяч таких объектов.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.