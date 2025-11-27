Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последние тени уходят из Волчанска: что изменится, когда город полностью перейдёт под контроль ВС РФ

Российские войска проводят финальную зачистку Волчанска — штурмовые подразделения прочёсывают многоэтажные дома и уничтожают оставшиеся очаги сопротивления. По данным военных, масштаб потерь противника огромен, а до полного контроля над городом остаётся совсем немного: около 90% территории уже под российским флагом.

Ситуацию в беседе с Pravda.Ru прокомментировал политолог, публицист и председатель Общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. Он подтвердил значимые успехи армии, но подчеркнул, что взятие Волчанска — лишь первый этап.

"Основные бои ещё впереди. Закрепиться в городе необходимо, а впереди — большая работа по всей Харьковской области", — отметил эксперт.

Между тем свежая сводка Минобороны сообщает о серии высокоточных ударов по военным объектам Украины в глубине её территории. Уничтожены мощности по производству боеприпасов, поражены энергетическая инфраструктура, позиции иностранных наёмников и места временной дислокации ВСУ — всего в 143 районах.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
