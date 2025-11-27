Тени НАТО шевелятся в проводах: что готовят европейские столицы и насколько Россия уязвима для скрытых киберударов

Европейские власти обсуждают возможность внезапных учений НАТО и скрытных киберопераций против России — тему, которую активно разогревает западная пресса. В Брюсселе рассматривают сценарии "правдоподобно отрицаемых" действий, однако конкретных решений пока нет. На фоне такой риторики возникает главный вопрос: насколько Россия готова к потенциальным кибератакам со стороны Запада?

Как отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, Европа располагает определёнными техническими возможностями, включая скрытые функции в оборудовании, о которых не говорится в документации. Однако, подчеркнул он, Россия имеет и собственные, вполне эффективные механизмы защиты.

"Умная собака кусает молча", — заметил специалист, подчеркнув, что громкие заявления Запада больше похожи на попытку создать панику, нежели на реальные угрозы.

Эксперт заверил: даже в случае отключения от глобального интернета для россиян не наступит критического коллапса. Возможны временные перебои с зарубежными сервисами, но ключевые ресурсы — от госуслуг до банковских приложений — продолжат функционировать по принципу "белого списка". К тому же Россия традиционно сильна в сфере программирования и кибербезопасности, что существенно снижает риски внешнего воздействия.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.