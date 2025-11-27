Розовые очки Евросоюза запотели: что скрывается за тем, что их заявления всё меньше совпадают с реальностью

Украинская армия, по версии Каи Каллас, вовсе не терпит поражения — именно так глава евродипломатии оценила ситуацию на фронте, назвав разговоры о неудачах ВСУ "абсолютно ложными". Однако её громкие заявления всё чаще расходятся с реальностью и вызывают недоумение как в России, так и внутри самого Евросоюза. На фоне растущих успехов российских войск подобный оптимизм Каллас выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.

Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин. По его словам, подобные заявления европейских чиновников — это не столько оценка боевой обстановки, сколько политическая игра.

"Цель евробюрократов — не военная, а политическая капитуляция России. Именно ради этого они стремятся сорвать мирный план Трампа и продолжают тиражировать мантру о якобы успешных действиях ВСУ", — отметил эксперт.

Тем временем обстановка на линии боевого соприкосновения говорит о другом: российские войска продолжают уверенное продвижение, что признают даже в Киеве и НАТО. Американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер заявил, что позиции РФ на фронте усиливаются, а украинский офицер Максим Жорин предупредил о критической ситуации на ряде участков. На этом фоне заявления европейских функционеров выглядят скорее попыткой затянуть или сорвать переговоры, чем объективным анализом происходящего.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.