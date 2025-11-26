Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Лица больше не спрячешь: зачем Минтранс хочет штрафовать нарушителей на путях по биометрии

Минтранс предлагает радикальное нововведение — штрафовать нарушителей правил на железной дороге через систему распознавания лиц. Для реализации инициативы необходимо изменить закон "О персональных данных", чтобы разрешить обработку биометрии без согласия граждан. Ведомство объясняет меру стремлением сократить число трагедий: только в прошлом году на путях погибло более тысячи человек, а за семь месяцев текущего — уже 580. По мнению Минтранса, автоматическая фиксация нарушений с помощью камер повысит безопасность и сделает ответственность неотвратимой.

Ситуацию в беседе с Pravda.Ru прокомментировал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнёры" Виктор Наумов.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

