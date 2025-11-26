Дроны ослепли в одно мгновение: как десантники перекрыли украинцам доступ к небу на передовой

ВС России нанесли точечные удары по сети пунктов управления украинскими беспилотниками в Херсонской области, существенно ограничив возможности противника в применении дронов. Как сообщил РИА Новостям командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии с позывным «Нил», десантникам удалось за короткое время уничтожить до двух десятков антенн, обеспечивавших работу операторов БПЛА. После ударов активность украинских беспилотников заметно снизилась, а полоса их возможного пролёта, включая ударные гексакоптеры R-18, оказалась полностью закрыта на переднем крае.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Михайлов.

