Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дроны ослепли в одно мгновение: как десантники перекрыли украинцам доступ к небу на передовой

Правда ТВ

ВС России нанесли точечные удары по сети пунктов управления украинскими беспилотниками в Херсонской области, существенно ограничив возможности противника в применении дронов. Как сообщил РИА Новостям командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии с позывным «Нил», десантникам удалось за короткое время уничтожить до двух десятков антенн, обеспечивавших работу операторов БПЛА. После ударов активность украинских беспилотников заметно снизилась, а полоса их возможного пролёта, включая ударные гексакоптеры R-18, оказалась полностью закрыта на переднем крае.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Михайлов.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.