Новая ловушка мошенников: люди сами звонят преступникам — и даже не замечают подмены

В России набирает обороты новая схема мошенничества, в которой жертвы сами звонят аферистам, уверенные, что решают бытовой вопрос. Злоумышленники рассылают сообщения от имени служб доставки, управляющих компаний или банков, убеждая получателя срочно перезвонить из-за "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счётчиков". Как отмечают "Известия", такой подход позволяет преступникам обходить блокировки подозрительных номеров и беспрепятственно выводить людей на контакт.

За третий квартал этого года ущерб от подобных схем превысил 65 млрд рублей — почти на треть больше, чем в предыдущем периоде. Эксперты предупреждают: любая неожиданная SMS или просьба перезвонить должна стать поводом насторожиться, перепроверить информацию и ни в коем случае не сообщать личные данные неизвестным.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.