Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новая ловушка мошенников: люди сами звонят преступникам — и даже не замечают подмены

Правда ТВ

В России набирает обороты новая схема мошенничества, в которой жертвы сами звонят аферистам, уверенные, что решают бытовой вопрос. Злоумышленники рассылают сообщения от имени служб доставки, управляющих компаний или банков, убеждая получателя срочно перезвонить из-за "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счётчиков". Как отмечают "Известия", такой подход позволяет преступникам обходить блокировки подозрительных номеров и беспрепятственно выводить людей на контакт.

За третий квартал этого года ущерб от подобных схем превысил 65 млрд рублей — почти на треть больше, чем в предыдущем периоде. Эксперты предупреждают: любая неожиданная SMS или просьба перезвонить должна стать поводом насторожиться, перепроверить информацию и ни в коем случае не сообщать личные данные неизвестным.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.