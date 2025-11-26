Переговоры стали неизбежностью: почему именно сейчас прозвучал прогноз о завершении конфликта

Заявление Генсека НАТО Марка Рютте о том, что конфликт на Украине может завершиться уже к концу года, вновь привлекло внимание к перспективам мирного урегулирования. По его словам, остановить боевые действия удастся лишь через переговоры, а сама Украина после возможного соглашения должна получить гарантии защиты. Но насколько реалистичны такие сроки и что может стать основой будущего договора? Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал военный аналитик Игорь Герасимов.

В Москве в очередной раз напомнили: Россия по-прежнему открыта к переговорам. Однако реальная динамика конфликта показывает, что позиции сторон продолжают меняться под воздействием ситуации на фронте. В ближайшие месяцы ожидается усиление дипломатической активности, но окончательные решения будут зависеть от военного баланса и политической воли участников процесса.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.