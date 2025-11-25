Бензин превращается в роскошь для своих: какие детали новой схемы могут съесть обещанные льготы

В Госдуме рассматривают идею ввести льготы на бензин для отдельных категорий граждан — по аналогии с поддержкой в сфере ЖКХ. Зампред комитета по энергетике Юрий Станкевич отмечает: топливо давно стало социально чувствительным продуктом, а единые правила ценообразования для производителей и продавцов повысили бы прозрачность рынка. Предполагается определить группы, нуждающиеся в дополнительной помощи, и предусмотреть для них послабления.

Поводом для обсуждения стала инициатива Российского топливного союза о введении композитного индекса при расчёте цен на АЗС. Эксперты предупреждают: по оценке РБК, такой переход может поднять розничные цены на бензин на 15–17%, фактически сводя на нет потенциальный эффект новых льгот.

Подробнее — в комментарии экспертов специально для Pravda.Ru.