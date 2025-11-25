Мир пишут без тех, кто платит: в плане Трампа нашли деталь, способную сорвать весь дипломатический спектакль

Британия заговорила о мире. Глава МИД Иветт Купер призвала Россию вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Лондон обсуждает мирный план Трампа с Киевом и считает соглашение "важным шагом", хотя признаёт — впереди ещё долгий путь.

Эксперты отмечают: в предлагаемом проекте есть положения, которые прямо противоречат позиции Москвы, в частности пункт о возможном вступлении Украины в НАТО. Это делает перспективы договора крайне туманными.

Тем временем в Европе — раздражение: местные лидеры были шокированы американской инициативой, ведь их фактически отодвинули от переговоров, несмотря на огромную финансовую поддержку Киева. Попытки Брюсселя переписать условия сделки снова могут привести к срыву договорённостей, особенно учитывая жёсткую риторику "партии войны" в Великобритании, Германии и Франции.

