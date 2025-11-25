Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мир пишут без тех, кто платит: в плане Трампа нашли деталь, способную сорвать весь дипломатический спектакль

Правда ТВ

Британия заговорила о мире. Глава МИД Иветт Купер призвала Россию вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Лондон обсуждает мирный план Трампа с Киевом и считает соглашение "важным шагом", хотя признаёт — впереди ещё долгий путь.

Эксперты отмечают: в предлагаемом проекте есть положения, которые прямо противоречат позиции Москвы, в частности пункт о возможном вступлении Украины в НАТО. Это делает перспективы договора крайне туманными.

Тем временем в Европе — раздражение: местные лидеры были шокированы американской инициативой, ведь их фактически отодвинули от переговоров, несмотря на огромную финансовую поддержку Киева. Попытки Брюсселя переписать условия сделки снова могут привести к срыву договорённостей, особенно учитывая жёсткую риторику "партии войны" в Великобритании, Германии и Франции.

Подробности — в видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.