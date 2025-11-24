Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Деньги полезли из укрытий: резкий всплеск наличности намекает на перемены, которые не афишируют

Минфин зафиксировал резкий рост наличных в обращении: всего за третий квартал объём "кэша" увеличился на 659 млрд рублей — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Как отмечают "Известия", банки не увидели аномального спроса на снятие, а Центробанк ранее объяснял повышенный интерес перебоями с интернетом.

В 2025-м же всплеск пришёлся на сезон отпусков, а осенью люди просто не вернули деньги на счета. Почему наличности стало так много, и что это говорит о состоянии экономики, — рассказал нашей редакции финансовый аналитик Александр Лежава. Подробности — в видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
