Зима осыпается как старый гипс: снег исчезает по России, а синоптики намекают на опасный поворот

В России стремительно сокращается площадь снежного покрова — она опустилась до 87%. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снег ещё держится на Северо-Западе, тогда как в Центральном округе он практически полностью растаял. Наиболее сложная обстановка ожидается на Камчатке: обильные осадки, мокрый снег и порывистый ветер повышают риск лавин и налипания тяжёлых осадков.

О причинах уменьшения снежного покрова и устойчивости этой тенденции Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв. Ранее Вильфанд отмечал, что теплая погода в европейской части страны сохранится до конца ноября — температура будет выше климатической нормы на 3–6 градусов.

Подробнее — в нашем видеосюжете Pravda.Ru.