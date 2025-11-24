Бабушкины квартиры превращаются в ловушку: новая волна судебных исков оставляет покупателей ни с чем

В России стремительно растёт число случаев, когда купленные у пенсионеров квартиры возвращают прежним владельцам через суд. Пожилые продавцы все чаще заявляют, что подписывали документы под давлением мошенников, и суды нередко становятся на их сторону. Покупатели в итоге остаются и без жилья, и без уплаченных денег. По данным Российской гильдии риелторов, количество таких дел выросло почти на 15% и продолжит расти в следующем году.

Эксперты считают проблему массовой: депутаты уже готовят поправки для защиты добросовестных покупателей. Юристы советуют тщательно проверять продавца, включая его психическое состояние, и нотариально фиксировать все справки, но даже это не гарантирует победу в суде. После прецедента с делом Ларисы Долиной схема получила широкое распространение. О том, как не потерять купленную квартиру и какие юридические шаги нужно предпринимать при получении иска, — расскажем в нашем видеосюжете Pravda.Ru.