Карта боёв темнеет как после пожара: новые данные о потерях ВСУ объясняют, почему участки прорыва растут

Российские подразделения продолжают продвигаться в Харьковской области, создавая давление на позиции ВСУ. По данным ТАСС, украинское командование перебросило в район Вильчи 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й разведбат для удержания Волчанска, около 80% территории которого, как ранее докладывал президенту Валерий Герасимов, находится под контролем российских войск.

Военный эксперт, герой России Рустем Клупов в комментарии для Pravda. Ru отмечает: у ВСУ не осталось полноценных резервов, и командованию приходится "вырывать" отдельные батальоны для закрытия участков прорыва. На фоне обсуждения мирной инициативы Дональда Трампа на украинском направлении продолжаются активные боевые действия.

Согласно данным российского Генштаба за 23 ноября, российские войска освободили три населённых пункта в Днепропетровской области и ДНР; сообщается также о тяжёлых потерях ВСУ и продолжающихся случаях сдачи украинских военнослужащих в плен, что, по словам пленных, связано с падением морального духа.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.