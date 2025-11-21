Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Борьба за сотрудников вдруг обнулилась, как будто кто-то нажал стоп: рынок выдал тревожный сигнал

В России впервые за несколько лет заметно ослабла конкуренция работодателей за персонал: по данным Центробанка, острая нехватка кадров, которую ощущали многие отрасли, в третьем квартале существенно снизилась. Как отмечают "Известия", спрос на новых сотрудников вернулся к уровню двухлетней давности. Причины — рост издержек, дорогие кредиты и ориентация компаний на повышение эффективности, в том числе за счёт внедрения ИИ, а не расширения штата.

Эксперт по HR Елена Булкина в комментарии Pravda.Ru объясняет, что на этом фоне в стране растёт скрытая безработица: всё больше работников переводят на неполный день или отправляют в простой, особенно в промышленности и автопроме. Быстрого восстановления рынка труда специалисты не ожидают.

Подробнее — в нашем видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
