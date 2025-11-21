Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обычный кашель начал приносить слишком опасные сюрпризы: новые случаи в России вызывают вопросы

В России фиксируют случаи неизвестной ОРВИ с тяжёлым течением: высокая температура, сильная слабость и кашель с кровохарканьем при отрицательных тестах на грипп и коронавирус. По словам врачей, болезнь частично напоминает ветряную оспу, но поражает главным образом дыхательные пути, что делает состояние пациентов особенно тяжёлым. Возможной причиной появления новой инфекции медики называют естественные мутации сезонных вирусов, при этом в зоне наибольшего риска остаются люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

О мерах защиты и первых признаках, на которые стоит обратить внимание, — в комментарии аллерголога-иммунолога Владимира Болибока специально для Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
