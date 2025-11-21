План лопнул там, где спрятана вся грязь: Зеленский убирает из документа пункт, бьющий по его окружению

Владимир Зеленский неожиданно потребовал пересмотреть один из ключевых пунктов американского мирного плана по Украине — вместо аудита военной помощи Киев добивается включения в документ положения о "полной амнистии за свои действия во время войны". По данным Wall Street Journal, на этом настоял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время переговоров с американской стороной в Майами.

Политолог Семён Бойков в комментарии Pravda.Ru объясняет такие манёвры попыткой Киева начать политический торг вокруг плана Трампа и защитить свою команду от коррупционных расследований. При этом, по его словам, Вашингтон стремится заставить Зеленского пойти на реальные уступки, несмотря на давление тех сил в ЕС и США, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

Американский план из 28 пунктов предполагает признание за Россией Крыма и Донбасса, нейтральный статус Украины, придание русскому языку статуса второго государственного и восстановление деятельности УПЦ МП. Документ стал шоком не только для Киева, но и для Евросоюза и Британии.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.