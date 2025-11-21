Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Линия фронта треснула, как лёд под тяжёлым шагом: Купянск открыл фазу, которая может стать ключевой

Российские войска взяли Купянск и продолжают развивать наступление на ключевых направлениях. Как сообщили Игорь Кимаковский и Валерий Герасимов, город освобождён, а на левом берегу Оскола окружены крупные силы ВСУ. Президент Владимир Путин заявил о блокировке 15 украинских батальонов и поручил создать условия для их сдачи, однако, по данным Генштаба, заградотряды препятствуют капитуляции.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что после взятия Купянска перед российской армией открывается путь на Изюм и далее — к стратегически важным городам Донбасса. Одновременно наступление продолжается и на других участках фронта: в Красноармейске под контролем России уже более 80% города, идёт зачистка центра Константиновки, взяты новые населённые пункты, а с начала ноября под российским контролем оказалось свыше 230 квадратных километров территории.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

