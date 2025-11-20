Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Штрафы за курение на работе хотят поднять в десять раз: офисы готовят к никотиновой чистке

В России предлагают в десять раз повысить штрафы за курение на рабочем месте. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. По её словам, случаи курения и использования вейпов в офисах, производственных помещениях и даже коридорах фиксируются регулярно, ухудшая санитарные условия и провоцируя конфликты в коллективах.

Активисты настаивают, что нынешние штрафы — от 500 до 1500 рублей — уже не оказывают сдерживающего эффекта. Предлагается поднять их до 5-15 тысяч рублей для сотрудников, а также усилить ответственность работодателей и расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора.

Насколько обосновано ужесточение мер, в комментарии Pravda.Ru оценила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

