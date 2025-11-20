Киев готовят к перезагрузке: Залужный может возглавить переходное правительство по инициативе Запада

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, по словам депутата Верховной рады Анны Скороход, может рассматриваться как потенциальный глава временного переходного правительства. В эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция" она заявила, что подобный сценарий якобы обсуждается западными партнёрами Киева, которые, как утверждает депутат, недовольны позицией Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Эксперт Центра европейской информации Николай Топорнин в комментарии Pravda.Ru отметил рост общественного недоверия к действующей украинской власти. По его мнению, Залужный остаётся одной из немногих фигур, способных получить поддержку как общества, так и части политического истеблишмента. Однако, подчёркивает эксперт, официальных решений или подтверждений подобных планов нет.

Тем временем в украинской политике продолжаются дискуссии о будущем руководства страны на фоне затянувшегося кризиса и коррупционных расследований. Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.