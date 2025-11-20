Чем глубже копают архивы Эпштейна, тем тише становится в коридорах власти — кого может задеть утечка

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который открывает путь к публикации так называемого "списка Эпштейна" — массива данных объёмом свыше 300 Гб, связанных с делом об обвинениях в секс-торговле несовершеннолетними. Как ожидают американские СМИ, раскрытие материалов через 30 дней может вызвать масштабный политический скандал и затронуть представителей как демократической, так и республиканской элиты.

По данным соцсети Truth Social, Трамп утверждает, что в материалах фигурируют Билл Клинтон, Ларри Саммерс, предприниматель Рид Хоффман и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Комментируя Pravda.Ru ситуацию, политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что Трамп стремится пресечь слухи вокруг собственного имени и закрыть давнюю тему.

Тем временем обсуждаются и более резонансные версии, включая возможную роль околослужебных структур и историю отношений Эпштейна с мировыми политиками. Какие последствия может вызвать публикация списка — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.