Вашингтон давит, но Нью-Дели стоит крепче стали: российско-индийский саммит превращается в проверку мировой расстановки сил

Россия и Индия выходят на финальный этап подготовки к декабрьскому саммиту в Нью-Дели, который пройдёт в условиях усиливающегося давления США. На это указывают прошедшие в Москве переговоры Сергея Лаврова и Субраманияма Джайшанкара — последний крупный дипломатический контакт перед встречей лидеров. Для Владимира Путина это будет первый визит в Индию с начала СВО, и Вашингтон уже пытается убедить Нью-Дели сократить сотрудничество с Москвой, прежде всего в сфере закупок нефти.

Однако, как отмечают эксперты, Индия последовательно придерживается курса на внешнеполитическую самостоятельность и устойчиво сопротивляется американскому давлению. По оценке политолога Олега Барабанова, вероятность срыва саммита крайне мала, хотя его повестка может сместиться в сторону обсуждения украинского вопроса.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.