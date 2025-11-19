Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Офисные игры заканчиваются: за вынужденные увольнения придётся платить, и суммы обещают быть болезненными

Правда ТВ

В России предлагают ввести компенсации для сотрудников, которые сталкиваются с "тихим увольнением" — ситуацией, когда работника фактически вынуждают уйти "по собственному". С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики, направив обращение главе Минтруда Антону Котякову.

Как отмечают инициаторы, практика принуждения к увольнению стала массовой: по данным SuperJob, в прошлом году с ней сталкивалась каждая третья компания. Причины видят в системных проблемах организации труда — плохих условиях, слабом менеджменте и растущей демотивации персонала. Авторы предлагают дать работнику право на компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов давления. О реалистичности инициативы и рисках злоупотреблений в специальном комментарии Pravda.Ru рассказала член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.