Офисные игры заканчиваются: за вынужденные увольнения придётся платить, и суммы обещают быть болезненными

В России предлагают ввести компенсации для сотрудников, которые сталкиваются с "тихим увольнением" — ситуацией, когда работника фактически вынуждают уйти "по собственному". С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики, направив обращение главе Минтруда Антону Котякову.

Как отмечают инициаторы, практика принуждения к увольнению стала массовой: по данным SuperJob, в прошлом году с ней сталкивалась каждая третья компания. Причины видят в системных проблемах организации труда — плохих условиях, слабом менеджменте и растущей демотивации персонала. Авторы предлагают дать работнику право на компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов давления. О реалистичности инициативы и рисках злоупотреблений в специальном комментарии Pravda.Ru рассказала член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.