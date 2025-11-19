Старые Leopard возвращаются в бой: Германия спешно очищает склады под видом помощи Украине

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о подготовке новых поставок Украине — речь идёт о дополнительных системах ПВО Skyranger 35, установленных на базе устаревших танков Leopard 1. Как говорится в заявлении компании, проект профинансирует одна из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов, а стоимость контракта оценивается в "трёхзначное число миллионов евро".

Военный эксперт Пётр Колчин в комментарии Pravda.Ru отметил, что инициатива больше похожа на способ распорядиться залежавшейся техникой и одновременно поддержать немецкую оборонку, чем на реальное усиление украинской ПВО. По его словам, развертывание производства и поставок займёт месяцы, а Москва уже предупредила: любые попытки использовать российские активы вызовут симметричный ответ.

О том, что первые Skyranger могут отправиться Украине уже в этом году, заявлял глава Rheinmetall Армин Паппергер - причём Киеву системы обещают передать раньше, чем самому Бундесверу.

Подробности — в видеосюжете Pravda.Ru.