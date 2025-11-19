Европа играет с огнём: ответ Москвы на изъятие активов может стоить ЕС целой финансовой эпохи

Россия подготовила жёсткий пакет ответных мер на случай изъятия её замороженных активов за рубежом. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, необходимые предложения уже сформированы и могут быть задействованы, если ЕС решится на конфискацию российских средств. Сейчас в европейских банках, прежде всего в Бельгии, заблокировано около 200 млрд евро активов Центробанка, но в Москве подчёркивают: зеркальный ответ может обойтись Европе куда дороже — под угрозой окажутся и государственные, и коммерческие вложения европейских компаний в России.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь призвала страны ЕС поддержать идею изъятия российских активов для финансирования Украины, однако Венгрия, Словакия и Бельгия выступают против: кто-то не верит в надёжность Киева, кто-то опасается юридического коллапса. Финансовый аналитик Михаил Беляев называет разговоры о конфискации элементом информационной войны, уверяя, что такие действия противоречат основам рыночной экономики и не выдержат судебных разбирательств.

Эксперты отмечают: если Евросоюз всё же пойдёт на конфискацию, Европа рискует потерять доверие крупнейших инвесторов — от Китая до стран Персидского залива. Массовый вывод активов может привести к разрушению финансовой системы ЕС и ослаблению евро. За развитием ситуации внимательно следит весь мир.

