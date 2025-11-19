Вашингтон и Москва ведут тайную игру: мирный план по Украине превращается в политический триллер

Белый дом и Кремль проводят секретные консультации о возможном мирном плане по Украине. Об этом сообщает Axios. В документе, состоящем из 28 пунктов и построенном по аналогии с ближневосточной стратегией Трампа, предполагаются установление мира, предоставление Киеву гарантий безопасности и формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Отдельный блок касается восстановления отношений между Россией и США, включая экономическое сотрудничество. Главным переговорщиком от Вашингтона назначен спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который уже обсудил детали инициативы с представителем президента России Кириллом Дмитриевым на встрече в Майами.

На этом фоне, как отмечает олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, позиция Трампа остаётся крайне непредсказуемой: заявления и решения постоянно меняются — от мягких до агрессивных.

По данным СМИ, Уиткофф отменил встречу с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком на фоне коррупционного скандала в окружении украинского лидера. Эксперты допускают серьёзные перестановки в руководстве Украины, что делает её неготовой к полноценным переговорам. Это может надолго отложить мирный процесс. Однако существует и иной сценарий: Трамп может использовать политический кризис в Киеве, чтобы заставить Зеленского принять условия Москвы.

Подробнее — в нашем видеосюжете Pravda.Ru.