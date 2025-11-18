Лазейку закрыли, но паника преждевременна: что реально ждёт российский авторынок после ограничений КНР

Министерство коммерции КНР с 1 января вводит жёсткие ограничения на экспорт автомобилей. В Россию такие машины поставлялись под видом "подержанных", чтобы обходить санкции. Поставлять машины будет разрешено только спустя 180 дней после её первичной регистрации. На практике это означает, что новые автомобили с пробегом 0-50 км нельзя будет оформлять как "вторичные". Об этом пишет сайт "Южный автомобиль". В Россию в основном поставлялись машины с регистрацией не менее трех месяцев. Более 95% китайских авто оказывались на наших дорогах именно по такой схеме. Об этом рассказала руководитель Frank Auto Ирина Франк. Теперь, по ее словам, такая лазейка закрывается. Ожидается, что автомобили, произведенные в КНР, могут подорожать на 5-15%.

Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев в комментарии для Pravda.Ru рассказал, что не стоит драматизировать ситуацию. Просто в Китае решили навести порядок в своих экспортных операциях. На рост цен влияют совсем другие факторы.

"Если автомобиль имеет мощность свыше 160 лошадиных сил, то тогда там кратно растет этот самый утильсбор. И автомобиль, который изначально продавался здесь у нас, например, по цене около трёх миллионов, может стоить там четыре с половиной. Это да, вот это критичная история", — сказал он.

Если рассмотреть динамику российского авторынка за последние месяцы, то покупки кратно возросли после решения о введении утильсбора, которое вступает в силу с декабря. В октябре, по данным Автостата, рынок новых легковушек резко вырос. Было продано 165 702 машин, что на 35% больше сентябрьских показателей. Россия вернулась на второе место в Европе по объёму продаж, уступив лишь Германии. В какую сторону произойдет движение показателей продаж, можно будет узнать уже в январе с учетом всех российских и китайских нововведений.