Польша переводит страну в режим тревоги: военные заговорили о подготовке к потенциальному нападению

В Польше заявили о подготовке к возможному нападению на страну. Об этом сообщает газета Rzecz Pospolita. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула. По его словам, неназванный противник, предположительно, уже начал подготовку к потенциальной вооружённой агрессии. И, по оценке военных, создаётся "определённая среда", которая может привести к формированию условий для нападения на территорию Польши. А о том, какую страну польские военные считают потенциальным источником угрозы и есть ли основания говорить о реальном риске нападения, нашей редакции Pravda.Ru рассказал военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее Politico сообщало, что Минобороны Польши разрабатывает масштабную программу укрепления обороны страны. В её рамках планируется увеличить численность и подготовленность резервов, а также обучить население действиям в условиях кризиса, даже если граждане не имеют военного опыта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru

