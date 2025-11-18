Камеры с орбиты уже целятся в кошелёк владельцев: штрафы за землепользование увеличиваются многократно

Росреестр предложил использовать дроны, самолёты и космическую съёмку для фиксации нарушений при использовании земельных участков. Соответствующие поправки в КоАП, как сообщает "Коммерсантъ", позволят возбуждать дела об административных правонарушениях бесконтактно — на основании данных дистанционного мониторинга. Инициатива направлена на повышение эффективности контроля за землепользованием и сокращение числа нарушений.

Одновременно предлагается существенно повысить размеры штрафов. Если сейчас муниципальные санкции для граждан составляют 300-500 рублей, то в будущем они могут вырасти до 20 тысяч. Для юридических лиц суммы планируют увеличить в десятикратном размере. Авторы инициативы отмечают, что действующие меры недостаточно стимулируют владельцев участков соблюдать требования законодательства. Законопроект в ближайшее время направят на рассмотрение профильных ведомств.

