Америке снова хочется щёлкнуть Россию по носу: Кавано призывает Трампа к жёсткому ультиматуму

Либо немедленное начало переговоров по вопросам глобальной безопасности, либо полная утрата шанса на заключение сделки с Вашингтоном. Такой ультиматум предлагает Дональду Трампу выдвинуть России Дженнифер Кавано. Она является научным сотрудником и экспертом по безопасности организации RAND*.

"Администрация Трампа должна сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам, подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени", — написала Кавано в статье Responsible Statecraft.

По ее словам, главное для Трампа — остановка боевых действий, а условия для заключения мира — вторичны. Стоит отметить, что такой совет американскому президенту идет вразрез с позицией России. Владимир Путин не раз заявлял о необходимости урегулировать первопричины конфликта на Украине и создать прочные условия для достижения мира, а уже потом прекращать боевые действия.

Политолог, публицист, председатель Общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов в интервью Pravda.Ru заявил, что Россия не раз давала понять, что ставить нашей стране ультиматумы бесполезно.

"Никаких значимых эффектов ультиматума не вызывает, только презрение нашего руководства. У нас целый ассортимент оружия судного дня, который может любого оппонента обратить в прах. Вроде бы они, понимаете, уже ставят нам ультиматумы сколько? Уже три с половиной года, и все мимо", — сказал он.

О том, что Россия не поддается ни на какие ультиматумы и угрозы в ее адрес, понимают и в США. Напротив, резкие высказывания имеют обратный эффект. Достаточно вспомнить предвыборные обещания Трампа закончить конфликт на Украине за одни сутки. Позже глава Белого Дома не раз признавал, что конфликт оказался намного сложнее, чем он предполагал, а позиция Путина жесткая и последовательная.

* признана в России иностранным агентом