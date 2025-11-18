Су-57 взлетел над рынком вооружений: Дубайская сделка открыла России путь к новой гонке экспорта

Объединенная авиастроительная корпорация передала иностранному заказчику два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения. Самолеты уже приступили к несению боевого дежурства. Об этом в эфире Первого канала сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха. Сделка состоялась в рамках авиавыставки, которая в эти дни проходит в Дубае. Ранее президент Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян лично осмотрел российскую боевую машину. Наша страна представила около 900 экспонатов различной боевой техники.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Pravda.Ru дал высокую характеристику Су-57, сказав, что самолет хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях.

"Он себя хорошо показал в боевых операциях во время СВО. Поэтому потенциал очень большой на экспорт в дружные страны нам в том числе. И, соответственно, прежде всего, конечно, для оснащения наших ВКС. Ну, я так понимаю, что потенциал есть у производителей, и они посоревнуются с другими машинами западного производства, там конкуренция приличная", — сказал он.

Авиационная выставка в Дубае продлится до 21 ноября. Так что контракт на закупку Су-57 далеко не первый, а главное — не последний. Нет сомнений, что еще много российской боевой техники и вооружения будут закуплены иностранными партнерами. Они прекрасно знают, что наше вооружение активно модернизировалось, адаптируясь под реалии проведения специальной военной операции на Украине. А этот уникальный опыт ни одна страна в мире пока не имеет.