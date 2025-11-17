Радость ломается прямо у кассы: главный психологический признак, который выдаёт зависимость от покупок

В России выросло число обращений девушек в клиники из-за ониомании — навязчивой зависимости от покупок. Об этом сообщает Shot. По данным издания, пациенткам предлагают курс психотерапии из четырёх консультаций стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей. Если базовая терапия не помогает, назначают реабилитацию в специализированных центрах — от двух до пяти тысяч рублей в сутки. В отдельных случаях применяется медикаментозное лечение, особенно при депрессии, тревожности и нарушениях импульсивного контроля. Некоторые клиники дополнительно используют гипнотерапию.

О том, как отличить обычную любовь к покупкам от патологического поведения, Pravda. Ru рассказала психотерапевт Лариса Никитина. По её словам, тревожным сигналом становится ситуация, когда радость от покупки мгновенна и полностью исчезает уже дома. Это может быть признаком субдепрессии или депрессии, особенно в осенний период, когда усиливается сезонный спад настроения. В таких случаях важно не просто ограничивать походы по магазинам, а разбираться, почему у человека исчезают источники радости.

Эксперты подчёркивают: хотя ониомания стремительно "молодеет", при своевременном обращении её можно успешно корректировать. Врачи рекомендуют внимательно следить за своими привычками, соизмерять траты с доходами и не откладывать обращение за помощью, если контроль над покупками начинает теряться.

