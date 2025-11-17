Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

28 дней перестали быть 28 днями: скрытая логика нового законопроекта, о которой мало кто задумывается

Правда ТВ

В Госдуме предложили исключить выходные из числа дней ежегодного отпуска. Инициативу внесли депутаты ЛДПР, которые считают, что работники должны иметь возможность использовать все положенные 28 дней отдыха, не "теряя" их на субботы и воскресенья. В пояснительной записке отмечается, что выходные и так являются днями, свободными от работы, поэтому отпуск следует предоставлять только по рабочим дням.

Член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью Pravda. Ru отметила, что в России уже действует одна из самых комфортных систем отдыха: в следующем году предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных дней вместе с отпуском. По её словам, нынешний порядок позволяет гибко выбирать график отдыха, а предложенная инициатива может привести к "определённому хаосу". Поэтому шансы её одобрения невелики.

Тем не менее авторы законопроекта уверены, что текущая система не даёт использовать отпуск максимально эффективно. Документ уже направлен в правительство для получения заключения.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
