Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Студентам закручивают академическую спираль: зачем меняют длительность программ и кому это выгодно

Правда ТВ

В России планируют ввести новые сроки обучения в вузах. Минобрнауки разработало модель, при которой продолжительность образовательных программ будет зависеть от направления подготовки. Так, четырёхлетний срок предложен для специальностей в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Пятилетнее обучение предусмотрят для будущих инженеров, врачей и учителей, а шестилетние программы — для наиболее сложных и наукоёмких направлений.

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в интервью Pravda.Ru объяснил, что такая реформа связана с особенностями подготовки специалистов. По его словам, не все программы можно "уплотнить" до четырёх лет — именно поэтому часть направлений всегда оставалась в формате специалитета. Для инженерных, медицинских и других сложных специальностей сокращение сроков обучения невозможно без потери качества. Поэтому выбор абитуриентов в целом не изменится: те, кто идут в сложные профессии, будут готовы к длительному обучению, а управленческие и сервисные направления останутся четырёхлетними.

В Минобрнауки уверены, что новая система поможет сбалансировать потребности экономики, качество образования и интересы студентов. Переход начнётся уже в следующем учебном году в ведущих российских вузах.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.