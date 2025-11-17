Студентам закручивают академическую спираль: зачем меняют длительность программ и кому это выгодно

В России планируют ввести новые сроки обучения в вузах. Минобрнауки разработало модель, при которой продолжительность образовательных программ будет зависеть от направления подготовки. Так, четырёхлетний срок предложен для специальностей в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Пятилетнее обучение предусмотрят для будущих инженеров, врачей и учителей, а шестилетние программы — для наиболее сложных и наукоёмких направлений.

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в интервью Pravda.Ru объяснил, что такая реформа связана с особенностями подготовки специалистов. По его словам, не все программы можно "уплотнить" до четырёх лет — именно поэтому часть направлений всегда оставалась в формате специалитета. Для инженерных, медицинских и других сложных специальностей сокращение сроков обучения невозможно без потери качества. Поэтому выбор абитуриентов в целом не изменится: те, кто идут в сложные профессии, будут готовы к длительному обучению, а управленческие и сервисные направления останутся четырёхлетними.

В Минобрнауки уверены, что новая система поможет сбалансировать потребности экономики, качество образования и интересы студентов. Переход начнётся уже в следующем учебном году в ведущих российских вузах.

