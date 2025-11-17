Америка достала кувалду вместо скальпеля: что за новый удар Вашингтона готовят против партнёров России

Новые санкции против партнеров России и Ирана будут внесены в Конгресс США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям", — цитирует слова американского лидера агентство Reuters.

Инициаторами законопроекта выступили двухпартийная группа членов Сената во главе с республиканцем Линдси Грэмом*, а также с демократом Ричардом Блюменталем. Предлагается ввести пятисотпроцентные импортные пошлины на импорт в США из стран, которые покупают у нашей страны нефть, газ, уран и другие товары. Список которых еще составляется.

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что США пытаются надавить на Россию, а также нанести удар по странам, входящим в БРИКС, чтобы разделить мир на два лагеря.

"Тут вопрос еще, как бы, такими провокационными заявлениями не разделится ли мир, ну, там, реально, на два лагеря, как это было, да, соцлагерь и вот весь остальной, да, как в свое время. Ну, кстати, на самом деле, в общем-то, такое содружество тогда, это было только нам на пользу тоже, если честно, вот, поэтому, не факт, что это хорошая идея, поэтому, я думаю, что просто смотрят", — сказала она в беседе с Pravda.Ru.

Совсем недавно госсекретарь США Марко Рубио признался, что у Вашингтона не осталось идей, какие еще санкции ввести против России. Решили теперь ударить по нашим партнерам. Однако мир уже давно изменился. Глобальные экономические связи стали намного крепче и глубже. Это признают и в Америке. Так сенатор-республиканец Рэнд Пол прямо заявил, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" от введения новых пошлин станут сами Соединенные Штаты.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга