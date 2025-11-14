Российская экономика вернулась в строй: ключевая ставка ЦБ снижена до 16,5% — чего ждать дальше?

Российская экономика восстановилась после серьезных шоков 2022 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025". Она подчеркнула, что ЦБ продолжает осторожно снижать ключевую ставку с целью поддержания экономики и постепенного снижения инфляции, при этом переходя к сбалансированному экономическому росту.
24 октября Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% годовых, что стало уже четвёртым снижением ставки в этом году. Это решение частично совпало с прогнозами финансового рынка. Экономисты и аналитики, опрошенные Газетой. Ru, предполагают, что в 2025 году банки начнут снижать ставки по депозитам и кредитам. Ожидается, что к началу следующего года доходность вкладов снизится до 14-16%.
