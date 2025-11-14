Закончилось — но не забыто: как ЕС будет пытаться вернуть доверие россиян после унижения с визами

Страны Евросоюза, которые ввели запрет на получение шенгенских мультивиз для россиян, заявили, что готовы отменить ограничения после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Economist, приводя оправдание принятого решения, согласно которому "любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными". В статье также упоминается яркая позиция главы евродипломатии Каи Каллас, которая настаивает на приравнивании российских граждан к правительству России и полном разделении ответственности за действия властей.

По мнению главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, ЕС "не забыли, как строить стены", указывая на снижение потока российских туристов в Европу с началом специальной военной операции. Одной из главных причин стала трудность получения виз и частые отказы.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в интервью Pravda. Ru отметил, что Европа давно определяет свою политику через экономические процессы. Он считает, что ослабление визового режима для россиян не станет эффективным инструментом давления на российские власти, а разрыв деловых связей наносит ущерб всем. Топорнин подчеркнул, что решение об отмене визовых ограничений — это лишь вопрос времени после завершения конфликта, но вопрос остаётся, захотят ли россияне вновь посещать Европу после такого отношения.

